На трех автобусных маршрутах в Кудрово появилась «умная оплата»

Жители Кудрово – одного из самых больших и густонаселенных городов Ленинградской области, – получили возможность оплачивать проезд на общественном транспорте любым цифровым устройством с NFC-чипом, будь то часы, смартфон или банковская карта.

Так называема «умная» система оплаты введена на трех городских автобусных маршрутах:

№ 596Б «Европейский проспект – станция метро «Улица Дыбенко»;

№ 692 «Деревня Большие Пороги — гипермаркет Лента»;

692А «Станция метро «Улица Дыбенко» — Оранжерейка».

Переход на удобную и современную оплату проезда стал возможен благодаря заключению соглашения между управлением по транспорту Ленинградской области и холдинговой транспортной компанией «Питеравто».

К слову, Единый социальный проездной билет, дающий право льготного проезда для некоторых категорий граждан, на этих маршрутах действует по-прежнему.

Подготовила Светлана Завадская