На трех автобусных маршрутах в Кудрово появилась «умная оплата»
Жители Кудрово – одного из самых больших и густонаселенных городов Ленинградской области, – получили возможность оплачивать проезд на общественном транспорте любым цифровым устройством с NFC-чипом, будь то часы, смартфон или банковская карта.
Так называема «умная» система оплаты введена на трех городских автобусных маршрутах:
№ 596Б «Европейский проспект – станция метро «Улица Дыбенко»;
№ 692 «Деревня Большие Пороги — гипермаркет Лента»;
692А «Станция метро «Улица Дыбенко» — Оранжерейка».
Переход на удобную и современную оплату проезда стал возможен благодаря заключению соглашения между управлением по транспорту Ленинградской области и холдинговой транспортной компанией «Питеравто».
К слову, Единый социальный проездной билет, дающий право льготного проезда для некоторых категорий граждан, на этих маршрутах действует по-прежнему.
Подготовила Светлана Завадская