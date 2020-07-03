На месте полуразваленного гостевого дома Всеволожских предлагают построить парк и библиотеку.

Идею реконструкции двухэтажного гостевого дома Всеволожских с дальнейшим созданием областной библиотеки и парковой зоны предложили сегодня губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко. Масштабный проект обойдется в 700 миллионов рублей.

– Думаю очень хороший проект, – отметил губернатор. – Можно внедрить систему электронного учета и ввести единый читательский билет. Считаю, что необходимо найти средства на их реализацию. Нужно сохранить историческую ценность и открыть комплекс к 2025 году.

Отметим, что двухэтажный гостевой дом был заложен в мызе Рябово в 1820 году после того, как усадьба перешла Всеволоду Андреевичу Всеволожскому. Здание построено из булыжного камня по простой технологии. В северной части здания помещались конюшни на 10–12 стойл. В юго-восточной части здания устраивались выставки сельскохозяйственной продукции. В центральной части западной стороны жили родственники Всеволожских и служащие. Позже здание было приспособлено под жилье прислуги.

В Великую Отечественную войну в здании находилась казарма и учебные классы школы младших лейтенантов, в которой учился сын Маршала Советского Союза Л.А. Говорова. После окончания войны школа младших лейтенантов покинула мызу Рябово. В бывшей конюшне расположилось общежитие студентов сельскохозяйственного техникума, столовая, магазин. Здание включено в единый государственный реестр объектов культурного наследия. Площадь застройки 1331 кв. м.

Ирэн Овсепян