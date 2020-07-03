Солнце, воздух и санитайзеры: особенности оздоровительной компании 2020 года

«Летняя оздоровительная компания для детей будет проводиться с соблюдением ограничительных мер», – это сообщили на пресс-конференции, посвященной началу оздоровительной компании в Ленинградской области. Конференция проходила 3 июня в онлайн-формате на площадке ТАСС-Северо-Запад.

Подробности рассказала руководитель УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области Ольга Историк. Ее дополняла начальник департамента развития общего образования Правительства Ленинградской области Татьяна Рыборецкая. Были и другие выступающие.

Они рассказали, что перед началом летней оздоровительной компании Роспотребнадзор разработал методические рекомендации на 2020 год. Согласно этим рекомендациям, детям, пребывающим в лагерях отдыха этим летом, будет запрещено выходить за пределы лагеря. Даже если ребенку понадобится поехать к зубному врачу назад в лагерь отдыха его уже не примут. Воспитатели и весь персонал также не имеют права выходить из лагеря в течение всей смены: они должны вместе с детьми въехать и вместе с детьми выехать из лагеря по окончании смены. Перед тем, как въехать в лагерь, педагоги и обслуживающий персонал должны пройти полное медицинское обследование. Заселять лагеря отдыха можно только на 50% от имеющейся мощности. В первую очередь, это будут социально незащищенные группы детей.

Между кроватями детей надо соблюдать расстояние не менее полутора метров. В этом году совсем отменяются родительские дни. Для детей рекомендовано проводить мероприятия внутри отрядов, общелагерные мероприятия не рекомендуются. В течение всей смены в лагере должен соблюдаться строгий дезинфекционный режим, во всех доступных местах должны стоять дезинфекторы. За каждой детской базой отдыха на время смены закрепляется отдельная медицинская организация. Прежде чем открывать смену, учреждение должно получить санитарно-эпидемиологическое разрешение.

Эти требования оказались настолько жесткими, что некоторые учреждения Ленинградской области посчитали, что им невыгодно проводить летнюю оздоровительную компанию в 2020 году. Из 87 учреждений, которые обычно принимают детей на отдых в Ленинградской области, в этом году согласилось работать только 65 учреждений. Тем не менее, 2 июля летняя оздоровительная компания в нашем регионе начала свою работу.

Хорошую организацию отдыха и высокий уровень безопасности для детей уже показали пять государственных учреждений, которые работают в Ленинградской области. Из них четыре учреждения предназначены для летнего отдыха детей-сирот, а одно учреждение в этом году отдали для отдыха детей медицинских работников. Детям медиков принимают в самом лучшем оздоровительном лагере Ленинградской области. Это – ДООЦ «Россонь». Он расположен на территории Кургальского заповедника в Кингисеппском районе.

Детский оздоровительный центр Всеволожского района «Островки», который расположен на территории МО «Свердловское СП», и ДОЛ «Пионер», который расположен недалеко от Лемболово, в данный момент готовятся к открытию летней смены. Проведена огромная работа по дезинфекции лагерей, на большую сумму закуплены санитарные средства. Руководители учреждений говорят, что на настоящий момент очень много желающих звонят и хотят отправить детей на отдых, но эти оздоровительные центры будут работать строго в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Людмила Однобокова

Фото Антона Ляпина из архива