Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко приедет с рабочим визитом во Всеволожский район

Сегодня, 3 июля, глава 47-го региона посетит Всеволожский район. В рамках визита ожидается проверка готовности пунктов очной сдачи Единого государственного экзамена, осмотр бывшего гостевого дома усадьбы В.А. Всеволожского, а также ознакомление с ходом подготовки праздника, посвященного 93-летию Ленинградской области во Всеволожске.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области, в нынешнем году свое участие в ЕГЭ в Ленинградской области подтвердили 6 139 человек, из них 5 472 – старшеклассники текущего года, 593 человек – выпускники прошлых лет и 74 человека – выпускники образовательных организаций среднего профессионального образования.

Не секрет, что сегодня двухэтажный гостевой дом, который был заложен в мызе Рябово в 1820 году после того, как усадьба перешла Всеволоду Андреевичу Всеволожскому, находится в ужасном состоянии. Здание, построенное из булыжного камня по простой технологии, почти разрушено.

Что касается проведения Дня Ленинградской области, принято решение отказаться от торжественного приема высоких гостей, а сделать народный праздник. Новой изюминкой для посетителей станет открытие зоны фуд-корта «Ленинградский пикник».

Ирэн Овсепян