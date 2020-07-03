В Ленинградской области стартовала сдача ЕГЭ

Единые госэкзамены по географии, литературе и информатике проходят сегодня, 3 июля, по всей стране. В Ленинградской области подготовлено 42 пункта сдачи ЕГЭ. Ожидается, что в нем примут участие 6 139 ребят. Глава 47-го региона Александр Дрозденко сегодня посетил штаб по организации ЕГЭ во Всеволожском районе.

– Началась горячая пора для школьников, – отметил губернатор. – Сейчас переживают все: школьники, родители, учителя. Учебный год был непростым, некоторые ребята впервые после дистанционного обучения пришли в школу. Все организовано хорошо. Нет большого скопления детей. Только у одного ученика была зафиксирована температура, поэтому он сдаст экзамен позднее.

Сдавать ЕГЭ по русскому языку будут в два этапа – 6 и 7 июля. Профильная математика пройдет 10 июля, обществознание – 16 июля. Историю и физику будут сдавать 13 июля, химию – 16 июля. Экзамены по иностранным языкам и биологии пройдут 20 июля, за исключение «Говорения», которое пройдет 22 и 23 июля. Минпросвещения также установило график резервных дат сдачи ЕГЭ в 2020 году: 24 и 25 июля, 3, 5, 7 и 8 августа. По всем учебным дисциплинам экзамены начнутся в 10.00.

Аудитории для проведения ЕГЭ полностью оснащены оборудованием для обеззараживания воздуха, санитайзерами, а также всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты. В коридорах установлены кулеры с водой, которые будут постоянно обрабатываться. Перед началом ЕГЭ у ребят проверят температуру, а после рассадят по аудиториям.

– В нынешнем году во Всеволожском районе на сдачу единого государственного экзамена зарегистрировались 1 330 участников, – говорит ведущий специалист комитета по образованию Всеволожского района Надежда Калиниченко. – Из них 130 – выпускники прошлых лет, еще девять ребят приехали из других регионов. В этом году экзамен будут сдавать только те, кто планирует поступить в вуз. Например, некоторые выпускники отказались от единого госэкзамена. Но таких очень мало. Для организации экзамена пришлось подстроиться под новые реалии, связанные с эпидемиологической ситуацией в стране.

На оснащение дополнительных аудиторий онлайн-видеонаблюдением и необходимым техническим оборудованием из областного бюджета Ленинградской области было выделено 5,2 млн рублей. В организации экзамена принимает участие 2 257 сотрудников пунктов и 390 сотрудников 14 предметных и конфликтной комиссий.

Ирэн Овсепян

