В деревне Лупполово благоустроят пруд

В рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» разрабатывается проект благоустройства территории около пруда в деревне Лупполово. Проведение работ по указанному участку планируется до конца 2020 года.

Как сообщает пресс-служба Юкковского сельского поселения, проект предусматривает создание пешеходных дорожек около пруда, а также песчаные насыпи, благодаря которым можно будет комфортно подходить к воде. Также предусмотрено создание гравийных площадок с установлением скамеек. Будет организовано место для сбора мусора.

При разработке проекта учитывается естественный ландшафт и растительность. Существующие деревья будут сохраняться, к ним добавят насаждения из шаровидной ивы. Все замусоренные участки на территории уберут, мешающую поросль вырубят.

На данный момент рассматриваются вариации проекта, администрация принимает и учитывает мнение жителей.

На снимке: дизайн-проект будущего благоустройства