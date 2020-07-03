Василий Герелло, Полина Гагарина, Юлиана Караулова и другие звезды выступят во Всеволожске

Сегодня, 3 июля, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко осмотрел ход работ на Песчанке во Всеволожске. Главе региона показали и рассказали, как преобразиться территория к первому августа.

– Часть работ можно сделать с учетом экологической особенности местности, – отметил Александр Дрозденко. – Не станем спорить, но необходимо тщательно изучить ситуацию, чтобы не нарушить уникальность местности. Кроме того, не стоило злоупотреблять брусчаткой. Не скрою, не все мне нравится. Но подход строительства парка правильный. Сегодня на встрече с городскими депутатами надеюсь найдем разумный компромисс по Песчанке.

В праздничном концерте, посвященном 93-летию Ленинградской области, который пройдет 1 августа нынешнего года, примут участие лучшие художественные коллективы 47-го региона, симфонический оркестр Ленинградской области, военный хор (ЗВО) и популярные артисты – Полина Гагарина, Антон Макарский и Виктория Морозова, Василий Герелло, Юлиана Караулова.

Город, который выбран «столицей» области и принимает торжества, традиционно получает из областного бюджета средства на благоустройство. Сумма финансовых вливаний в этом году составила 200 млн рублей. Во Всеволожске ведутся работы по строительству автобусных остановок, пешеходных дорожек и тротуаров, ремонтируется сеть уличного освещения на Всеволожском проспекте, обновляется Детская школа искусств им. М.И. Глинки, запланирован большой объем ремонта местных автодорог, благоустройство общественной территории «Румболовский парк», Юбилейной площади и парка в районе центра культуры и досуга.

Кроме того, за счет регионального бюджета во Всеволожске в этом году по программе капремонта будут отремонтированы 23 дома на общую сумму 140 млн рублей, а также из дорожного фонда 177 млн рублей выделено на ремонт, реконструкцию и строительство областных трасс в районе. В этом году организаторами празднования 93-й годовщины образования Ленинградской области принято решение отказаться от торжественного приема высоких гостей, а сделать народный праздник.

Для всех посетителей будет открыта зона фуд-корта «Ленинградский пикник». Принципиальным решением стало привлечение к работе на празднике исключительно областных предприятий общественного питания. Традиционное праздничное шествие пройдет в формате видео-поздравлений от делегаций муниципальных образований региона, его тематика – «Путь Победителей».

Ирэн Овсепян