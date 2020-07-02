Тем, кто был в «горячих точках», посвящается

1 июля в России отметили День ветеранов боевых действий и локальных конфликтов. Эта памятная дата появилась недавно по инициативе всероссийской общественной организации «Боевое братство». Ранее ветераны «горячих точек» отмечали ее 15 февраля. Но эта дата связана с выводом советских войск из Афганистана. И поэтому в этот день обычно чествуют «афганцев» и участников военных конфликтов в Чечне. Члены организации «Боевое братство» предложили назначить еще один день, чтобы посвятить его героям других горячих точек. К сожалению, таких точек в конце XX – начале XXI века сложилось немало.

В микрорайоне Южный города Всеволожска проживает полковник Юрий Викторович Осипов – артиллерист, участник боевых действий в Египте. В Гарболово живет Владислав Юрьевич Лисицинский – участник миротворческой миссии в Югославии. Во Всеволожском районе провел свою юность Герой Российской Федерации Валерий Станиславович Стовба, который погиб во время боестолкновения в Таджикистане. В августе 2019 года наша газета рассказывала об известном каскадере, который во время съемок фильма «Афганский излом» вынужден был участвовать в боевых действиях в Таджикистане – об Александре Переверзеве. Александр Переверзев работал во Всеволожском районе. Мы можем назвать также много других имен.

На страницах нашей газеты мы писали очерки о судьбах офицеров и солдат, проживающих сейчас в Гарболово, в Сертолово, во Всеволожске. А вот совсем недавно – два года назад – общественная организация ветеранов боевых действий появилась в поселке Колтуши. Об этих ребятах сказано еще мало. Организация не завершила формирование своих списков, но на данный момент в ней числится уже 25 человек. И все они, проживающие в Колтушском сельском поселении, воевали, находясь за пределами нашей Родины.

Руководит организацией ветеран боевых действий Александр Сергеевич Загорский. Он служил в Афганистане с конца 1980 по май 1981 года, то есть в самом начале войны. Его должность была: командир расчета боевой машины ВМ-21 (Град), а служил он в 28-м реактивном полку. Сейчас он пытается отразить впечатления о войне в своих песнях. Он прекрасно их исполняет, и сегодня мы хотим предложить одну из песен Александра Загорского вашему вниманию. Она называется «Не люблю я зарю».

Александр Сергеевич Загорский рассказал нашему корреспонденту, что в его общественной организации есть представители разных категорий войск: это и артиллеристы, и пехотинцы, и разведчики. В основном люди служили в Афганистане и в Чечне. Один из членов организации «Ветераны боевых действий. Колтуши» – полковник артиллерийских войск Игорь Полищук. Он воевал в Афганистане. Десантник Леонид Заровнятных служил в Афганистане командиром боевой десантной машины. Камиль Абдрахманов (известный среди боевых товарищей как Слава) в Афганистане был награжден орденом Красной Звезды и двумя медалями «За боевые заслуги». Но есть и в организации и те, кто принимал бои в Таджикистане.

Все вместе ветераны участвуют в общественной жизни Всеволожского района. Например, они принимают активное участие в памятных мероприятиях, которые проходят 15 декабря, 15 февраля, 23 февраля, 9 мая. 8 мая участвуют в традиционном объезде могил участников ветеранов горячих точек. В другие дни выступают на уроках мужества в Колтушском образовательном центре и в недавно открытой в Колтушах церковно-приходской школе. По просьбе администрации Колтушского поселения оказывали помощь ветеранам Великой Отечественной войны. А также – принимали участие в поисковой работе на местах боев 1941–1945 годов совместно с общественной организацией «Колтушский рубеж». Так что в нашем районе появилась еще одна ветеранская организация.

Мы выражаем дань уважения всем нашим современникам, которые прошли суровое испытание войной, желаем им долголетия и благополучия. И вспоминаем тех, кто погиб ради того, чтобы у нас было мирное небо.

Людмила Однобокова

Видео: Александр Загорский исполняет свою песню «Не люблю я зарю»