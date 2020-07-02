Коммунальные платежи в Ленинградской области увеличатся

В связи с ежегодной индексацией оплаты коммунальных услуг с 1 июля увеличились тарифы на тепловую и электрическую энергию, холодное и горячее водоснабжение, вододоотведение, а также цены на газ.

Как сообщает комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области, рост платы граждан за коммунальные услуги в среднем по Ленинградской области составит 3,6 % (по отдельным муниципальным образованиям с учетом допустимого отклонения – 5,6 %.).

При этом в среднем рост тарифов для населения составит: в сфере холодного водоснабжения – 5,6 %; водоотведения – 5,1 %; горячего водоснабжения – 1,8 %; отопления – 4,0 %; в сфере электроснабжения – 4,9 %; в сфере газоснабжения (природный газ) – 3,0 %; в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами с 01.01.2020 произошло снижение тарифов: исчисляемых в тоннах на 11,8 %; в руб./куб.м на 24,7 %.

Рост тарифов для коммерческих потребителей (экономически обоснованных тарифов) в сфере теплоснабжения (тепловая энергия) составит 3,79%, в сфере горячего водоснабжения – 6,3%, водоснабжения – 4%, водоотведения – 5,4%. Тарифы на передачу электрической энергии на напряжении ВН снизятся на 10%, на напряжении СН1 произойдет увеличение на 6%, СН2– увеличение на 15%, НН – увеличение на 13%.

В последнее время часто обсуждается мнение о том, что в условиях пандемии коронавируса и ее экономических последствий, тарифы на коммунальные услуги должны быть сохранены на уровне первого полугодия 2020 года. Однако экономические процессы в энергетике и ЖКХ продолжают действовать. Компании закупают топливо и материалы, реализуют инвестиционные проекты, платят зарплату. Таким образом, экономическая логика принятия решений по замораживанию тарифов потребует компенсации затрат на ресурсы и инвестиции прежде всего из бюджетной сферы.