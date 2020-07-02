Глава района проинспектировал ремонт всеволожских улиц

Сегодня, 2 июля, состоялась рабочая поездка главы администрации Всеволожского района Андрея Низовского. Ее целью стало инспектирование ремонтных работ на дорогах Всеволожска.

Перед началом осмотра глава города Всеволожска Станислав Богдевич кратко охарактеризовал состояние дорожного хозяйства:

«За долгие годы такого масштабного ремонта в городе не было. В настоящее время «в работе» 22 дороги, половина из которых уже сдана в эксплуатацию. Многие городские дороги обрели тротуары, которых никогда не было.

Пользуясь случаем, я благодарю нашего губернатора Александра Дрозденко за выделение 180 миллионов рублей на ремонт наших дорог, а также главу администрации района Андрея Низовского и его сотрудников – благодаря их профессиональным действиям все необходимые решения для ремонта были приняты без проволочек, и жители города теперь могут сами оценить качество выполненных работ.

Нельзя не сказать и о том, что администрация района также выделила на цели благоустройства города более 100 миллионов рублей, да и сам город Всеволожск тоже внес свою лепту в это благое дело».

В поездке Андрея Низовского сопровождали заместитель главы администрации по строительству и ЖКХ Алексей Кондрашин, начальник управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства Роман Панфилов и другие официальные лица. Рабочая группа осмотрела дороги в микрорайонах Техникум, Южный, Бернгардовка и Котово Поле, а также выполнение ремонтных работ у памятника Ленину и на Юбилейной площади.

– В этом году строительные работы в районе начались беспрецедентно рано, – дал свой комментарий Андрей Низовский. – Мы идем с большим опережением плана. Отмечу, что работы будут продолжены и после нашего общего праздника, который состоится 2 августа. Мы, конечно, должны будем планировать работы с учетом наших возможностей. Но могу вас заверить, что администрация приложит максимум усилий для того, чтобы жизнь наших граждан становилась лучше.

Владимир Шемшученко

Фото пресс-службы администрации ВМР