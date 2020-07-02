В Кудрово построят новый детский сад на 265 мест

Дошкольное учреждение на 265 мест построят в «Социальном квартале» города Кудрово. Проект детского сада, который планируется построить между Европейским проспектом и Пражской улицей, проходит государственную экспертизу. К строительным работам приступят после того, как будут устранены последние замечания.

Заказчиком нового объекта выступает Дирекция комплексного развития территории Ленинградской области. Получить разрешение и приступить к строительству трехэтажного здания площадью в 4 тыс. кв.м ведомство планирует в августе. На первом и втором этажах учреждения будут размещены детские группы, пункт охраны, административные комнаты, медицинский блок, служебно-бытовые помещения, пищеблок, залы для музыкальных и физкультурных занятий, комнаты для кружков, преподавательская, столярная мастерская. Для детей старшей группы предусмотрен весь третий этаж. Здание приспособлено для удобного доступа маломобильных граждан.

Отметим, что Дирекция комплексного развития территорий уже возводит в «Социальном квартале» Кудрово детский сад на 190 воспитанников, строительство которого финансируется застройщиками. Еще один детсад для 265 малышей планируется построить на средства частных компаний. Кроме того, ведутся работы по строительству школы, рассчитанной на 825 учащихся.

Ирэн Овсепян