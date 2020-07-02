Всеволожский район проголосовал «за» поправки, отличившись рекордной явкой

В общероссийский день голосования, 1 июля, на избирательных участках во Всеволожском районе наблюдали очереди из желающих голосовать. Особенно отличились жители Мурино и Кудрово: на некоторых участках десятки людей ожидали своей очереди вплоть до закрытия УИК.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил, что явка в этом году оказалась для региона рекордной – по состоянию на 15 часов 1 июля проголосовали свыше 65,6% жителей области. И это при том, что на участках соблюдали социальную дистанцию и поддерживали меры безопасности, что естественным образом слегка задерживало процедуру голосования.

Также Александр Юрьевич поделился, что получил много положительных отзывов об организации голосования. Многие отмечали, что возможность проголосовать заранее крайне удобна – ведь даже в государственные праздники многие жители трудятся на предприятиях непрерывного цикла, либо работают посменно по производственному графику.

По итогам голосования 77,01% жителей Всеволожского района проголосовали «за» поправки. Против высказались 22,23%. Всего участникам голосования было выдано 217 965 бюллетеней.

Фото Антона Ляпина