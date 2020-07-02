Бугры реализуют программу переселения из ветхого жилья

В рамках муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем» пять семей из Бугровского поселения получили ключи от новых квартир.

В ходе торжественной церемонии передачи ключей присутствовали главы муниципального образования Е.В. Моисеева и администрации И.В. Купина, а также инспектор по жилищным вопросам Н.А. Сергеева. Все семьи получили долгожданные «метры» в порядке очереди расселения из ветхого жилья.

Счастливые новоселы не скупились на теплые слова благодарности. Надежда Петровна Свиряева, оценивая светлую и просторную квартиру, с трудом скрывала радостное волнение:

– Хочется сказать спасибо администрации за помощь в получении жилья, а также за подход к организации. Благодаря вам настал этот долгожданный день!

Представители администрации в свою очередь выразили надежду, что в домах новоселов всегда будет тепло и уютно, а новые квартиры будут дарить своим обладателям только радость и счастье.

Фото пресс-службы администрации Бугровского сельского поселения