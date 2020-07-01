Партизанская «тропа»: от поселка Дедовичи до поселка Дубровка

29 июня в нашей стране торжественно отмечали День партизана и подпольщика. В этот день в поселке Дедовичи Псковской области был открыт Мемориал Партизанской славы.

Поселок городского типа Дедовичи тесно связан со Всеволожским районом. 1 августа 1941 года в Дедовичском районе начал свою работу Партизанский край. Это была целая советская республика в тылу немецких войск. Ее охраняли партизаны. В числе партизан, выполнявших задания в Псковской области, были студенты Института физкультуры имени Лесгафта. Прежде чем направить в Псковскую и Новгородскую область, их обучали диверсионной работе. Подготовка шла на базе Института физкультуры и спорта имени Лесгафта в Кавголово. На этой базе сейчас установлена памятная доска.

В марте 1942 года партизаны собрали под носом у немцев, в Дедовичском районе, продукты, погрузили их на конные подводы и повезли в блокадный Ленинград. Когда партизанский обоз пересек линию фронта, то первое место, где делегацию партизан встретили торжественным митингом, была станция Всеволожская под Ленинградом. Теперь каждый год во время празднования дня партизанского обоза делегация из Дедовичей приезжает во Всеволожский район, или, наоборот, делегация из Всеволожская уезжает в Дедовичи.

В этом году наши планы изменились из-за эпидемии коронавируса. И поехать в Дедовичи целой делегацией не было возможности. Поэтому 29 июня церемонию открытия Мемориала партизанской славы от нашего региона был отправлен только почетный житель Всеволожского района Леонид Алексеевич Баранов.

Леонид Алексеевич провел в поселке Дедовичи свое детство, в подростковом возрасте некоторое время проживал вместе с мамой в Партизанском крае. И в это время он выполнял поручения подпольщиков. В наши дни Леонид Алексеевич Баранов много сделал для увековечения памяти о партизанах. Так, благодаря его многолетним хлопотам Дедовичскому району присвоено почетное звание «Край партизанской славы». Кроме того, Леонид Алексеевич Баранов и его семья внесли личный вклад в восстановление памятника партизанам в деревне Железницы. А деревня Железницы Дедовичского района – это бывшая столица партизанского края. В 2020 году Л.А. Баранова в Дедовичах много хлопотал о том, чтобы в Дедовичах был перезахоронен руководитель Дедовичской подпольной группы Н.А. Жуйкин и командир партизанского отряда В.П. Бундзен. К сожалению, во время войны эти два героя были похоронены возле глухой деревушки. Сейчас деревня исчезла, а могилы героев оказались на краю болота, куда невозможно добраться, чтобы возложить цветы. Леонид Алексеевич неоднократно поднимал этот вопрос, тем более, что он знал Н.А. Жуйкина лично. Это Н.А. Жуйкин когда-то давал поручения юному Леониду. Поэтому, когда в Дедовичах открывали Мемориал партизанской славы, то Л.А. Баранова пригласили в первую очередь.

Мемориал партизанской славы установлен на вершине холма на берегу реки Шелонь. Место выбрано не случайно: здесь 12 июля 1941 года состоялся первый бой между партизанами и фашистскими захватчиками. Сопротивление партизан было упорным, бой длился несколько дней, и только 19 июня фашистам удалось захватить Дедовичи. Сейчас на мемориале поставлены памятные гранитные стелы, на которых увековечены имена 579 партизан. Рядом водружены две военных пушки.

На церемонии открытия мемориала народу было немного. Этого требовали условия самоизоляции. Из Пскова приехал губернатор области М. Ю. Ведерников, из Санкт-Петербурга – директор Музея обороны и блокады Ленинграда Е.В. Лезик. Дедовичи представлял глава Дедовичского района Г.А. Афанасьев. От Всеволожского района на церемонии выступал Л.А. Баранов, которые зачитал поздравление псковитянам от губернатора Ленинградской области А.Ю. Дрозденко и вручил приветственный адрес от администрации Всеволожского района.

Напоминаем, что на территории Псковской области во время войны действовало 29 партизанских отрядов, в том числе – отряды лесгафтовцев из Ленинградской области. «Мы до сих пор продолжаем открывать факты об их удивительных подвигах», – сообщил в своей речи губернатор Псковской области М. Ю. Ведерников.

И еще, пользуясь случаем, хочется напомнить, что если в Псковской области делают все возможное для его увековечения, то у нас до сих пор ничего не сделано. Газета «Всеволожские вести» неоднократно поднимала вопрос о том, что во Всеволожском районе был свой партизанский отряд (под номером 164). Он совершал рейды в тыл врага под руководством бывшего инженера Дубровского деревообрабатывающего комбината Дмитрия Ивановича Власова, и в состав этого отряда входило много работников Дубровского комбината. Поэтому увековечивать этот отряд следует прежде всего в Дубровке. Тем более, что нашими партизанами числится очень важный подвиг. Согласно документам партизаны Всеволожского отряда за неделю до разведки Соколова прошли по тонкому льду Ладожского озера и первыми донесли в штаб, что дорога от Коккорева до Кобоны возможна. Так зародилась ледовая трасса Дороги жизни.

Людмила Однобокова