О детях войны расскажут мотивационные видеоролики

Жителей Всеволожского района приглашают принять участие в федеральном проекте «Мое детство – война». В его рамках будет создана библиотека видеороликов, посвященная детям войны.

Главное мероприятие проекта – проведение конкурса мотивационных видеороликов. Авторам предлагается рассказать о том, как проходило детство маленьких героев войны – чем они жили, о чем мечтали, что помогало им выстоять и выжить в то страшное время? В рамках конкурса можно работать как с архивными данными, так и снимать небольшие интервью с теми, чьи детские годы выпали на военное время.

Целью проекта является сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны, а также привлечение молодого поколения к изучению истории нашей страны. Организаторы рассчитывают, что современный формат конкурса будет интересен молодым людям – специально для них в социальных сетях проходит тематический флешмоб. Под хэштегами #личноОВойне и #детивойны можно снять видео, написать рассказ или стихотворение, или даже исполнить песню о судьбах маленьких героев Великой Победы.

С положением конкурса и первыми конкурсными работами можно ознакомиться на сайте организатора.

Фото Антона Ляпина из архива