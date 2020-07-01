В мультицентре научат ухаживать за животными и растениями

Мультицентр социальной и трудовой интеграции с 1 июля проводит дополнительный набор по направлениям «Рабочий по уходу за животными» и «Рабочий зеленого грунта». Пройти бесплатное обучение могут молодые люди с ограниченными возможностями здоровья.

Теоретическая часть обучения уходу за животными будет проходить на базе самого мультицентра, а вот практическая – в крестьянско-фермерском хозяйстве. Таким образом, мультицентр подготовит готовых специалистов, обладающих всеми необходимыми навыками для работе по выбранной профессии.

После обучения по направлению «Рабочий зеленого грунта», выпускники смогут работать как в садово-парковых зонах, так и в управляющих компаниях.

На сегодняшний день в мультицентре одна из лучших моделей реабилитации людей с ОВЗ в стране. Благодаря индивидуальному подходу к каждому ученику, мультицентр помогает эффективно интегрироваться людям с инвалидностью в рабочий процесс. Особенно важно, что выпускники получают дополнительное сопровождение вплоть до официального трудоустройства.

За дополнительной информацией можно обратиться по телефонам учебной части: 8 921 377-47-47; 8 (813-70) 43-387; 8 812 643-16-31.

Фото Антона Ляпина из архива