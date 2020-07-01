Выборы во Всеволожске: санитайзеры, защитные маски, перчатки и дистанция в 1,5 метра

На избирательных участках во Всеволожске полным ходом идет голосование. Однако эпидемиологическая ситуация внесла свои коррективы, и УИК подстроились под новые реалии. В финальный день голосования корреспонденты «Всеволожских вестей» побывали на избирательных участках.

«А можно ваше удостоверение? У нас предписание вести учет журналистов», – вежливо спросили на одном из избирательных участков. «Много представителей прессы побывало у вас? » – задаю ответный вопрос. «Нет, вы первая», – говорит председатель УИК. За ходом выборов следят представители Общественной палаты Ленинградской области и другие наблюдатели. Избиратели в защитных масках и перчатках, соблюдая дистанцию, берут бюллетени, проходят в кабины и голосуют. Есть даже специальная урна для использованных ручек.

– Казалось, сегодня выходной и жители поедут на дачу, поэтому активного голосования не будет, – признается председатель УИК № 218 Ирина Иванова. – Наш участок в СОШ № 4 города Всеволожска, где могут проголосовать избиратели с трех участков – № 217,№ 218 и № 219, открылся 25 июня. На сегодняшний день по положению к 11.00 уже проголосовали более 56 процентов жителей. В этом году были приняты беспрецедентные меры по безопасности избирательных участков. На УИК работают сотрудники полиции и МЧС.

Как отметила Ирина Иванова, голосование проходит спокойно.

– Помещение дезинфицируем каждый час, – отметила собеседница. – У избирателей на входе мерят температуру, потом обрабатывают руки санитайзерами и выдают индивидуальные пакеты с ручками. Думаю, что выборы губернатора Ленинградской области, которые пройдут в сентябре нынешнего года, пройдут в таком же режиме.

На участках № 209 и № 210 в ЦКД Всеволожска было многолюдно. Нескончаемый поток людей шел на голосование. На входе сотрудники полиции проводили металлоискателем по сумкам, после чего разрешали проявить гражданский долг.

– Для меня, пенсионерки, важно, что среди новых пунктов основного Закона РФ нашли отражение такие важные вопросы, как индексация пенсий, – говорит Анна Петрова. – Кроме того, в Конституции есть поправки, которые касаются деятельности некоммерческих организаций. Есть важные моменты, которые связаны с территориальной целостностью нашей страны. Поэтому я проголосовала «за» столь важные для общества нововведения.

Ирэн Овсепян

Фото Антона Ляпина