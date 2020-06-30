Юных кузьмоловчан развлекали «Цветные тапочки»

Первая развлекательная программа в рамках социально-культурного проекта «Мой маленький дворик» прошла 28 июня в поселке Кузьмоловский. Мероприятие проходило с соблюдением ограничительных мер.

Маленькие жители поселка и их родители танцевали под зажигательные песни ансамбля «Хохлома» и с азартом участвовали в конкурсах. Также малышей развлекал цирковой дуэт клоунов «Цветные тапочки».

Проект «Мой маленький дворик» реализуется во Всеволожском районе не первый год. В его рамках в городах и поселениях на открытом воздухе организуются праздничные программы для детей с привлечением аниматоров и артистов. Однако мероприятия носят не только развлекательную цель, с их помощью организаторы стремятся возродить традицию дворовых праздников, когда было принято собираться во дворах и проводить время в дружной компании.

Фото Кузьмоловского Дома культуры