В Буграх появится центр цифрового образования «It-куб»

29 июня на заседании профильной комиссии по образованию, науке, культуре, туризму, спорту и делам молодежи депутаты Законодательного собрания Ленинградской области ознакомились с реализацией регионального проекта «Цифровая образовательная среда» и деятельностью образовательных центров «Точка роста».

Региональный проект «Цифровая образовательная среда» подразумевает оснащение образовательных учреждений современной техникой – от компьютеров до интерактивного оборудования, благодаря которым ученики смогут подключиться к дистанционным образовательным платформам. Также школы должны иметь возможность при необходимости переходить на дистанционную форму обучения без потери учебного времени и качества образования.

Кроме того, проект подразумевает создание современных центров цифрового образования, так называемые «It-кубы». Первый такой центр появится в этом году на базе Киришского политехнического техникума, но уже на будущий год своим «It-кубом» обзаведется и Всеволожский район – его открытие запланировано на базе новой школы в поселке Бугры.

Немало внимания было уделено обсуждению проекта «Точка роста» – так называются образовательные центры цифрового и гуманитарного профиля, которые открываются на базах сельских школ. Для центров закупается современное оборудование (вплоть до 3D-принтеров и шлемов виртуальной реальности), что помогает детям из региона учиться работе с современными технологиями.

Оба проекта подразумевают не только техническую комплектацию школ, но и соответствующую подготовку кадров.

Фото Антона Ляпина из архива