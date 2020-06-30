Во Всеволожске ко Дню Ленинградской области заасфальтируют 14 улиц

На обновление улиц во Всеволожске из дорожного фонда выделят 180 миллионов рублей. Деньги будут предоставлены в виде субсидий. Помимо этого, еще 177 млн рублей выделено на ремонт, реконструкцию и строительство дорог.

В рамках масштабной программы благоустройства обновляется участок от улицы Социалистической до Варшавской и от Всеволожского проспекта до улицы Белосельской. Ремонтные работы ведутся на Баркановской улице от Варшавской до дома № 8, переулке Олениных от Ленинградской до дома № 2.

Замена асфальтового покрытия проводится на улице Василеозерской на участке от Дороги жизни до улицы Балашова, на улице Заводской – от улицы Плоткина до дома 3 корпус 1, улицы Невской – на участке от Народной до Центральной. Полностью обновляется Приютинская улица, капитальный ремонт идет на Новоладожской от Щегловской до примыкания с региональной дорогой «Станция Магнитная – поселок им. Морозова». Ремонтируется асфальт на Северной улице от 3 до 45 дома, на Сергиевской от от Колтушского шоссе до улицы Преображенского, на Христиновском проспекте от Приютинской до Чернышевского. Предусмотрен ремонт улицы Шишканя от дома 16 до 25 и переулка Вахрушева от Колтушского шоссе до 83 дома по Октябрьскому переулку.

Напомним, что недавно в рамках национального проекта «Безопасные автомобильные дороги» был отремонтирован участок Дороги жизни от границы Санкт-Петербурга до Румболовской горы.

Ирэн Овсепян