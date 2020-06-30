Биржа труда Всеволожского района приглашает на общественные работы

Биржа труда приглашает на общественные работы всех граждан, потерявших работу или доход из-за эпидемиологической ситуации.

– Мы хотим помочь всем, кто остался без дохода из-за последних событий, – отмечает Наталья Петрова. – Трудоустроиться на общественных работах могут те, кто находится во временном вынужденном отпуске, а также безработные, которые пока не нашли место по специальности. Оплата труда составляет от 28 875 до 34 480 рублей. Одному из ведущих агрохолдингов требуются сборщики овощей, подсобные рабочие в теплицах, фасовщики и упаковщики овощей, слесари, рабочие по благоустройству территории.

За более подробной информацией можно обратиться во Всеволожский филиал Биржи труда. Телефоны «горячей линии» Всеволожского филиала ГКУ ЦЗН ЛО: 8 (813-70) 31-767; 8 950 033-02-75; 8 952 270-44-09; 8 904 330-17-29. Контакты работников службы персонала для соискателей: 8 (812) 329-22-20 доб. 416, 8 921 369-94-29, 8 921 369-25-62, 8 911 837-85-89.

Ирэн Овсепян