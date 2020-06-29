Светлана Журова оценила строительство парка на «Песчанке»

В голосовании по поправкам в Конституцию приняла участие наша землячка, депутат Государственной Думы Светлана Журова. Олимпийская чемпионка живет во Всеволожске и отдать свой голос за будущее страны приехала лично.

Вместе с главой администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Андреем Низовским Светлана Журова осмотрела строительство городского парка на Песчанке, где в августе нынешнего года пройдет празднование Дня Ленинградской области. Олимпийская чемпионка по достоинству оценила воплощение в жизнь оригинального проекта современного общественного пространства, однако особый интерес она проявила к строительству Ледовой арены. Как авторитетный эксперт по развитию ледовых видов спорта, Светлана Журова отметила удачную идею интеграции здания арены в парковую зону, в значительной степени ориентированную на активный отдых.

«Не исключено, что малыши, которых вскоре приведут сюда мамы и бабушки, уже сидя в песочнице, станут мечтать о победах в хоккейных матчах или на соревнованиях по фигурному катанию», – написал на своей странице «ВКонтакте» Андрей Низовский, делясь с читателями впечатлениями от встречи с депутатом Госдумы Светланой Журовой.

Подготовила Светлана Завадская

Фото со страницы Андрея Низовского в соцсети «ВКонтакте»