Конфликт на производстве во Всеволожске закончился поножовщиной

27 июня в 8.15 сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в нанесении ножевых ранений сотруднице одного из предприятий во Всеволожске.

Как отметили в пресс-службе Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по СПб и ЛО, конфликт произошел на территории швейного производства, расположенного на Всеволожском проспекте. Агрессивно настроенный мужчина схватил нож и нанес несколько ударов потерпевшей. Персонал предприятия, услышав крики о помощи, позвал оперативников. Наряд вневедомственной охраны незамедлительно прибыл на место происшествия.

В ходе оперативно-следственных мероприятий сотрудникам вневедомственной охраны не составило большого труда найти подозреваемого – он находился на территории производственного объекта. Орудие преступления – нож – было изъято. Пострадавшая доставлена в больницу в тяжелом состоянии с серьезными ранениями и травмами.

Задержанный оказался уроженцем Владимирской области. Стражи порядка передали подозреваемого оперативникам 128 отдела полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Фото пресс-службы Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по СПб и ЛО