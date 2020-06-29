В Мурино построен детский сад в обмен на налоги

Новое учреждение для дошкольников в ЖК «Муринский посад» введено в эксплуатацию. Трехэтажное здание рассчитано на 180 мест для детей от 2 до 7 лет.

Всего в детском саду запланирована работа 12 групп, каждая с отдельными спальнями и игровыми зонами. Также построены пространства для занятий физкультурой и музыкой, есть отдельные кабинеты для учебных занятий.

Новое учреждение для детей построено по программе «Соцобъекты в обмен на налоги» и после регистрации права собственности объект перейдет в пользование Всеволожского района.