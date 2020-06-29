Всеволожский район снимает часть ограничений

Согласно постановлению правительства Ленинградской области с 27 июня во Всеволожском районе частично ослаблены ограничительные меры.

Так, начиная с этих выходных разрешена работа торговых центров общей площадью не более 400 кв. метров. По-прежнему могут работать ярмарки и магазины непродовольственных товаров (правда, вне крупных торговых центров).

Первых гостей могут принимать гостиницы и рестораны с соблюдением ряда ограничений.

Хорошая новость для спортсменов – разрешены групповые тренировки на открытом воздухе (с ограничением до 10 человек) и в помещениях (с ограничением до шести человек) без использования раздевалок.

Также разрешены репетиции в театрах и занятия в группах до шести человек в домах культуры. То же самое касается учреждений дополнительного образования – занятия могут проводиться в группах до шести человек с обязательным ношением масок.

Открыты библиотеки. Музеям разрешили проводить экскурсии в группах до пяти человек в помещении и до 10 человек на открытом воздухе. Помимо этого, разрешены транспортные экскурсии до 20 человек.

Детские сады работают с группами до 15 человек, также разрешены групповые занятия.

Салоны красоты работают с учетом прежних мер безопасности. МФЦ оказывают ограниченный перечень услуг. Стоматологии открыты.

Для любителей отдыха на свежем воздухе разрешены рыбалка и охота, по-прежнему разрешен выход в лес.

Напомним, что районы Ленинградской области были поделены на три зоны, соответствующие сложности эпидемиологической ситуации. Густонаселенный Всеволожский район ожидаемо попал в «красную» зону с более строгими мерами ограничений.