Александр Дрозденко приехал проголосовать в деревню Лупполово

Губернатор Ленинградской области принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию 27 июня. В этот день он вместе с детьми приехал во Всеволожский район на избирательный участок № 131.

Как отметил глава региона, воспользоваться своим законным правом выбора прежде всего в интересах самих граждан. Сам Александр Юрьевич уверен, что предложенный пакет поправок закрепит гарантии для жителей России в основном законе страны.

Особенно он отметил важность для социального блока поправок, гарантирующего минимальный оклад не ниже МРОТ и обязательную индексацию пенсий. Более того, губернатор отметил возможность создания закона о социальных гарантиях в Ленинградской области.

А лично для себя Александр Юрьевич выделил значимость поправки о сохранении исторической правды. Вспоминая, как в 90-е годы эстонские националисты пытались присвоить себе Ивангород, губернатор твердо пояснил свою позицию по голосованию:

– Я не хочу, чтобы это повторялось, чтобы кто-то приходил и менял границы нашей страны.

Решение проголосовать до всероссийского дня голосования, 1 июля, обусловлено ожиданием в этот день большого потока избирателей. Поэтому губернатор и сотрудники Правительства региона приняли решение работать в этот день, чтобы оперативно отреагировать на возможные перебои в работе избирательных участков.