Шесть миллиардов писем доставили почтальоны войны

Жители района проявляют интерес к краеведению и высказывают творческие идеи о том, что можно воплотить. 20 июня Александр Дмитриев из Всеволожска выложил на своей страничке «ВКонтакте» материал: «Почта в годы войны была таким же оружием победы, как легендарный танк Т-34 или штурмовик Ил-2». (Страничка Александра Дмитриева называется «Всеволожский район – подвиг 1941–1944 года» и уже успела завоевать в районе свою популярность).

Александр задает вопрос: «Когда во Всеволожске поставят памятник военно-полевому почтальону?» И далее приводит ряд убедительных фактов, о которых он узнал из различных книг и исторических публикаций. Например, 20 августа 1941 года, в самый разгар боев на подступах к Ленинграду, вышло постановление Государственного комитета обороны № 530 «Об улучшении работы по перевозке и пересылке писем в Красную армию и улучшении работы почтовой связи в стране». Не прошло и месяца, как 18 сентября 1941 года был выпущен приказ № 0357 «О работе полевой почты», который требовал в десятидневный срок «обеспечить своевременную и бесперебойную доставку красноармейских писем, посылок и денежных переводов как в действующую армию, так и в тыл страны». Если этому вопросу уделялось внимание в такое тяжёлое для страны время, значит, это было действительно важно.

И ещё один интересный факт, который приводит в доказательство наш блогер: на Белорусском фронте в 1944 году старшина административной службы 23-летняя Валентина Васильевна Суслова была награждена медалью «За боевые заслуги» за то, что «чётко и своевременно доставляет почту офицерам штаба дивизии и полкам». В документах о награждении боевой медалью сказано: «Каждый раз корреспонденция доставляется с баз, которые удалены от штаба дивизии на 20 – 30 километров, пешком и своевременно». И ещё: «Несмотря на тяжёлые условия по доставке почты и корреспонденции, связанные с отдалённостью базы получения (бездорожье в распутицу и непогоду,) она лично доставляла на себе».

И Валентина Суслова – это не единственный пример награждения военно-полевых почтальонов (их тогда называли «экспедиторами») боевыми наградами. Назвав ещё имена и эмоциональные факты, блогер сообщает: «За годы войны экспедиторами полевой почты на фронт из тыла и обратно было доставлено свыше 6 миллиардов писем!». И далее он напомнил, что единственный в мире памятник военно-полевому почтальону установлен пока только в городе Воронеже. А у нас, во Всеволожске, сохранилось единственное во всей Ленинградской области здание почты, работавшей во время войны. Почему бы не установить в райцентре памятник блокадному почтальону? Работа военно-полевых почтальонов как-то выпала из поля зрения краеведов. Известно, что бывший Дом купца Хомякова был отдан под отделение почтовой связи ещё до войны. А вот как была организована перевозка солдатских писем с Ленинградского фронта на Большую землю? Какие корреспонденции складировались в бывшем Доме купца Хомякова? Как их потом почтальоны относили на передовую – информации нет. Может быть, сообща со старожилами мы её восполним.

Хотелось бы ответить Александру Дмитриеву, что его идея заслуживает нашего внимания. Но к нам в газету уже не в первый раз поступают пожелания земляков о том, что во Всеволожске надо поставить тот или иной памятник. Помнится, Альберт Яськов много писал о том, что во время блокады в нашем районе действовали основные ленинградские аэродромы и на Дороге жизни лётчики совершали подвиги, и убеждал: обязательно надо поставить красивый памятник защитникам неба. И вот появился у нас новый музей «Дом авиаторов», который станет таким достойным памятником. Тем более что возле него на улице стоит легендарный самолёт!

После этого поисковик Андрей Федотов обратился в газету «Всеволожские вести» с призывом, что, так как в нашем районе во время блокады было самое большое количество передвижных госпиталей, то здесь необходимо установить памятник военным медикам. И он тоже прав.

Теперь с похожим предложением выступил автор блога «Всеволожский район – подвиг 1941–1944 года». К сожалению, нам пока мало известно о том, как работало всеволожское отделение связи во время блокады. Мы в своих исследованиях больше внимания уделяли девушкам-лесорубам, девушкам, добывавшим торф для блокадной ТЭЦ, водителям на Дороге жизни.

Людмила Однобокова

На снимке: дом купца Н.Н. Хомякова, 60-е года ХХ века