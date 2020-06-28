«Лиза Алерт» рассказывает, как не заблудиться на тихой охоте

В Ленинградской области началась грибная пора. Появились подберезовики, подосиновики, а кое-где – лисички. Многие жители хотят в лес, вывезти на свежий воздух своих детей, пожилых родителей. Однако…

Следует помнить, что каждый год в лесах Ленинградской области теряется около 1000 человек. Говорят, что из этих 1000 человек около 50 остаются в лесу навсегда. Что нужно сделать, чтобы этого не случилось?

Вот какие рекомендации выработаны у поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Об этом говорит руководитель пресс-службы Антон Паулин.

Что взять с собой в лес

Самое главное: собираясь в лес, обязательно сообщите родственникам или соседям, куда вы идете и в какое время собираетесь вернуться.

Одевайтесь в одежду ярких цветов. Спасатели не рекомендуют ходить в лес за грибами в камуфляже, у которого цвет сливается с окраской окружающей среды. Идеально вам подойдет одежда оранжевого цвета. И еще – было бы хорошо, если бы все одевали в лес жилет со светоотражающими элементами.

Перед самым выходом на природу вы должны зарядить мобильный телефон до предела.

Возьмите с собой свисток. Потому что, если вы заблудитесь, обозначить себя свистком гораздо эффективнее, чем просто кричать.

Собираясь в лес за грибами, обязательно запастись питьевой водой, из расчета минимум – литр на человека.

Необходимо брать минимальный запас еды. Она не должна быть скоропортящейся. Жареная курочка – это плохая идея. Лучше всего подойдет шоколадный батончик. Он и весит меньше, и более питательный.

Если вы регулярно пользуетесь лекарствами, то их надо взять с собой.

Возьмите с собой компас, и, входя в лес, зафиксируйте, с какой стороны от солнца вы вошли.

В вашем рюкзаке должны быть спички или зажигалка, потому что, если вам придется заночевать в лесу, то вам придется обогреваться у костра.

И, конечно, если вы потеряетесь, вам понадобится что-нибудь из теплой одежды.

Если с вами ребенок

У ребенка должен быть свой собственный маленький рюкзачок, в котором должен быть свой собственный комплект всего необходимого: его заряженный мобильный телефон, его свисток, литр воды, шоколадный батончик и теплая одежда. Приучите ребенка, что в лесу ни в коем случае нельзя снимать рюкзачок и одежду.

Помните: в лесу нельзя терять детей из виду. Есть много случаев, когда ребенок пропадал в то время, когда родитель отвернулся на минуту или с кем-то увлеченно разговорился. Особенно опасны водоемы – любые: от озер до маленьких ручейков. Именно там чаще всего происходят случаи гибели детей.

Нежелательно отпускать ребенка в лес или к воде вместе с дедушками и бабушками: у пожилого человека внезапно может случиться приступ, а ребенок в этот момент не знает, что делать, и впадает в панику. У пожилого человека в кармане должна быть записка с его адресом и фамилией, телефоном родственников.

Если вы заблудились

Что делать в первую очередь? И вы, и ваши дети должны знать, что сначала надо звонить не к родителям и не к друзьям, а в службу спасения 112. Потому что у вашего сотового телефона в любой момент может закончиться зарядка. Желательно находиться на одном месте, так вас легче будет найти, если вы опишете это место по телефону. Или (если посчастливится) найдите поблизости дорогу, потому что дорога обязательно куда-нибудь приведет.

Если родственник потерялся

Если ваш близкий человек вовремя не вернулся из леса, то медлить нельзя ни минуты. Срочно звоните в службу спасения 112 и подавайте заявление в полицию. Никакими формулярами не предусмотрено, что столько-то времени должно пройти с момента пропажи человека. Сразу же после подачи заявления в полицию можно звонить в поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» по телефону 8 800 700-54-52.

Надеемся, вы последуете этим советам и ваш отдых на природе пройдет без жестких приключений.

Материал подготовила Людмила Однобокова