Смотрю на мир через объектив фотоаппарата

У членов Парламента старшеклассников Всеволожского района роли четко распределены. Есть здесь и спикер, и вице-спикер, а есть и тот, кто пишет материалы о различных событиях и делает фотографии. Этим человеком является Мария Фащевская. Именно благодаря ей общественности удается быть в курсе яркой жизни парламентариев. В День молодежи предлагаем вашему вниманию интервью с девушкой.

– Расскажите, пожалуйста, немного о себе

– Я учусь в Центре образования «Кудрово», сейчас перешла в 11 класс. Уже два года принимаю участие в деятельности школьного ученического самоуправления, в ряды районного Парламента вступила прошлой осенью. Так вышло, что спикер Парламента Яна Токарук заметила мой интерес к фотографии и предложила взять на себя роль прессы. Для меня огромное удовольствие делать снимки. К тому же папа подарил профессиональный фотоаппарат, который грех не использовать по назначению. Так что теперь я смотрю на мир через объектив.

– Что именно входит в ваши обязанности?

– Я делаю фотографии на мероприятиях, пишу материалы о различных событиях. Затем тексты появляются на страницах газеты «Наше все» и в официальной группе Парламента. Кроме того, веду группу, выкладываю посты и видеоролики. Мне это действительно нравится. Поэтому планирую связать свою жизнь с журналистикой. Хотелось бы поступить в университет в Германии. В этой стране я прожила 9 лет, 6 из которых училась в немецкой школе.

– Расскажите, чем занимались в период самоизоляции? Что планируете делать на каникулах?

– Находясь на самоизоляции, я старалась провести время с пользой. Помимо дистанционного обучения, посвятила себя самообразованию: проходила курс по грамотному планированию своей деятельности и бесплатный марафон по ведению Инстаргама. Дело в том, что у меня есть свой блог в этой социальной сети. Поэтому во время каникул я стараюсь активно развивать его. Мой профиль посвящен Германии и изучению немецкого языка. Также я рассказываю о том, как научиться раньше вставать и больше успевать в течение дня.

– Вы одержали победу в антикоррупционном конкурсе. Расскажите о том, как проходила подготовка к нему

– Мне и Глебу Булгакову, который также обучается в нашей школе, предложили принять участие в областном конкурсе «Мы за честную Россию без коррупции». Думаю, это связано с тем, что в рядах парламентариев именно я выступаю в роли прессы, а Глеб занимается в театральной студии и ни раз поднимался на сцену. Вместе с ним мы начали работать над роликом. Автором идеи стал Глеб, он предложил сделать юмористическое видео в формате новостного выпуска. Актеров было всего двое: я исполнила роль журналистки, а Глеб – сразу несколько ролей, в каждую из которых ему удалось отлично вжиться.

Некоторые кадры мы снимали в кабинете директора, куда нас любезно согласились пустить. Затем я трудилась над монтажом. В результате на свет появилась работа, которая помогает задуматься о пагубном воздействии коррупции. Победа в конкурсе стала приятной неожиданностью, а наша школа получила в подарок профессиональную видеокамеру. Очень приятно осознавать, что нам удалось достойно представить школу на конкурсе и завоевать почетное место. Особенно учитывая то, что за победу боролись свыше 740 школьников.

Екатерина Королева

Фото из личного архива Марии Фащевской