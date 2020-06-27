Медное озеро стало самым популярным среди петербуржцев

26 июня в Ленинградской области было зафиксировано 30 градусов выше ноля. Жители Санкт-Петербурга спасались от жары возле водоемов. Рекорд по популярности на этот раз побило Медное озеро, которое расположено на окраине Всеволожского района, в Юкковском сельском поселении.

«Здесь люди, как шпроты в банке, разве что на головах друг у друга не сидят. И это ведь в будний день», – оставила в соцсетях свое замечание одна девушка. Далее она призналась, что ей пришлось пройти вокруг Медного озера полкилометра, чтобы найти более-менее пустое место.

Да, угроза коронавируса петербуржцев не пугает. Их не отталкивает даже то, что областной Роспотребнадзор признал в этом году Медное озеро неблагоприятным для купания. Один из отдыхающих так объяснил мне свой выбор: «Все озера, которые в этом году признали пригодными для купания, находятся в отдаленных от Санкт-Петербурга районах (в Лодейнопольском, в Бокситогорском). Туда на одну только дорогу уйдет 3–4 часа, и назад потом столько же ехать по такой жаре. А до озера Медное от Санкт-Петербурга чуть более 30 километров. Да и мы сюда едем не столько купаться, сколько позагорать и подышать лесным воздухом».

Думается, что причина даже не в этом, а в традиционном мышлении петербуржцев. С 1998 по 2005 годы на Медном озере проходил рок-фестиваль. На него приезжали музыканты со всех уголков России. Тогда зрителями концертов под открытым небом были молодые люди, сейчас они повзрослели, у них растут дети, и они своих детей по привычке везут на любимое место отдыха своей молодости.

Самое интересное, что озеро-то – искусственное. Хотя ему более 100 лет, и оно уже органично вписалось в экосистему. В конце XVIII века на реке Черная была построена запруда. Она работала как водонакопитель для медного завода. Этот завод служил металлургической базой для знаменитого Сестрорецкого оружейного завода. И так же, как в Сестрорецке, для промышленных нужд был создан Сестрорецкий разлив, так и на реке Черная создан Меднозаводской разлив (так иногда называют озеро Медное). Сейчас от медного завода не осталось ничего, кроме озера, да небольшого поселка во Всеволожском районе, который сохранил свое историческое название – поселок «Медный завод».

Местность вокруг Меднозаводского разлива очень красивая. Особенно хороши здесь закаты. Ради них туристы задерживаются на несколько дней. Вот и 26 июня в зарослях обнаружилось несколько туристических палаток. Хозяев палаток в это время поблизости не было. Где они находились – непонятно, возможно, лежали неподвижно в толпе, а, возможно, занимались исследованием местных исторических объектов – ведь в окрестностях озера находится несколько ДОТов Карельского укрепрайона.

И еще любопытная новость: оказывается, это Медное вошло в топ мистических озер Ленинградской области. Говорят, что кто-то когда-то видел здесь НЛО. А в ночь на Ивана Купалы кому-то повезло пообщаться с нечистой силой. И это удивительно, ведь в ночь на Ивана Купалы принимать горячительные напитки не положено.

Людмила Однобокова

Фото Антона Ляпина из архива