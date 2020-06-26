Ребята из «А-80» устроили концерт на крыше

Воспитанники молодежно-подросткового клуба «А-80» заскучали без концертов. Раньше они проводились на регулярной основе и давали возможность показать, чему научились юные музыканты.

На данный момент неясно, когда получится возобновить эту традицию, ведь собрать друзей в стенах клуба не получается из-за временных ограничений. Но сообразительные юноши и девушки нашли выход из ситуации: они решили провести концерт на крыше здания, в котором располагается «А-80». Мероприятие состоялось 24 июня. В этот же день проходил Парад Победы, поэтому ребята включили в свой репертуар песни о войне. Однако звучали и современные композиции. Зрители же расположились внизу и с интересом наблюдали за тем, что происходит на крыше. Конечно, такой необычный концерт привлек внимание случайных прохожих – кто-то специально останавливался, чтобы насладиться выступлением ребят.

Екатерина Королева

Фото из группы «ВКонтакте» «Всеволожский молодежно-подростковый клуб «А-80»