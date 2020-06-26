Малый бизнес Ленинградской области призывают участвовать в госзакупках

Рыночная некомпетентность и отсутствие знаний мешают развитию социального предпринимательства и участию малого и среднего бизнеса в государственных закупках.

Об этом сегодня, 26 июня, на Межрегиональном слете социальных предпринимателей Северо-Запада рассказала региональный эксперт Агентства стратегических инициатив Ольга Сафронова. Обсуждение состоялось в рамках круглого стола «Госзакупки как точка роста».

– К сожалению, самое сложное для начинающих социальных предпринимателей – разобраться в том, на что они могут рассчитывать, – подчеркнула эксперт. – Для того чтобы развиваться в этой сфере, необходимо изучить рынок и тщательно его протестировать. Однако, как показывает практика, не все малые и средние предприниматели обладают достаточными знаниями для этого.

– На выплату компенсаций на госзакупки в сфере социальных услуг планируется выделить до конца этого года 640 миллионов рублей, – отметила начальник отдела социального обслуживания пожилых людей и инвалидов Комитета социальной защиты Ленинградской области Дарья Пикалова. – В нашем реестре всего 78 поставщиков социальных услуг. Из них 50% госучреждения и 50% ИП, НКО и коммерческие учреждения. Требования для участия в госзакупках достаточно серьезные, поэтому с 2016 года было много отказов.

– Социальный предприниматель – вечный новатор, – говорит заместитель генерального директора по развитию пансионата для пожилых «Невская Дубровка» Марина Суслова. – Мы постоянно совершенствуемся, внедряя эффективные методы организации труда и повышая уровень оказания услуг. Сегодня некоторые социальные предприниматели жалуются на трудности, но надо отметить, что в Ленинградской области хорошо работает система субсидирования, грантовой поддержки и помощи для развития в этом направлении. Наш пансионат разработал уникальный наукоемкий и высокотехнологичный проект, который позволит значительно расширить спектр оказываемых услуг.

Ирэн Овсепян