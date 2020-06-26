Иван Зубков – в Золотой книге Санкт-Петербурга

Имя Ивана Георгиевича Зубкова у нас знают многие. Оно увековечено в Музее «Дорога победы», который находится на железнодорожной станции Петрокрепость. Этот музей часто посещают школьники и взрослые жители Всеволожского района. И здесь они слышат историю о трудовом подвиге, равном которому нет в мире.

Это – строительство «Дороги победы», которое осуществилось всего за 15 дней. Руководил уникальной стройкой начальник «Ленметростроя» Иван Георгиевич Зубков. Но, помимо «Дороги победы», в его биографии было много других выдающихся событий. До войны он несколько лет трудился на строительстве метрополитена в Москве. Зимой 1941 года его назначили начальником участка на строительство Ленинградского метрополитена, и он начал возводить линию метро, которую мы сейчас называем «первой веткой». В 1941 году она должна была проходить от Автово до Финляндского вокзала, но из-за начала Великой Отечественной войны эту работу пришлось остановить.

С первых дней войны И.Г. Зубков был начальником Управления военно-восстановительных работ Ленинградского фронта. Сначала его направили на строительство укреплений Лужского оборонительного рубежа и Карельского перешейка. На этом рубеже немцы впервые за всё время их марша по Европе застряли на одном месте на целый месяц. А через Карельский укрепрайон финны так и не смогли перейти за всю войну. Следующим выдающимся достижением И.Г. Зубкова было строительство понтонной переправы для сверхбольших танков КВ от Дубровки до Невского «пятачка», что оказалось полной неожиданностью для немцев. Ивану Георгиевичу Зубкову принадлежит еще одно дерзкое инженерное решение – проложить по льду Ладожского озера узкоколейную железную дорогу. Эта узкоколейка и была задумана как часть Дороги жизни, но она не успела вступить в действие, так как была прорвана блокада Ленинграда. И тогда на Зубкова была возложена новая обязанность: в рекордные сроки построить два моста через Неву и протянуть «Дорогу победы». Дальнейшую историю этой дороги можно узнать, посетив музей на станции.

Одна из улиц Санкт-Петербурга теперь носит имя Зубкова. А в этом году произошло еще одно важное событие. В тот день, когда вся страна отмечала День памяти и скорби, имя Ивана Георгиевича было занесено в «Золотую книгу Санкт-Петербурга». Мероприятие прошло в торжественной обстановке в Свято-Троицкой Александро-Невской лавре, так как И.Г. Зубков в 1944 году был здесь похоронен. После того как в присутствии многих свидетелей запись о выдающемся инженере была сделана в «Золотой книге», к его могиле возложили цветы.

Напоминаем, что проект «Золотая книга Санкт-Петербурга» действует начиная с 1994 года. В эту книгу вносятся имена выдающихся жителей Санкт-Петербурга и Ленинграда, которые совершили благодеяния во Славу Отечества. В этом списке есть такие крупные персоны, как полководец Александр Васильевич Суворов, скульптор Михаил Константинович Аникушин, писатель Валентин Саввич Пикуль, хирург Федор Григорьевич Углов и такие исторические объекты, как крейсер-музей «Аврора». В книгу занесён и наш Всеволожский район.

Людмила Однобокова