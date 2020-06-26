За порядком в Янино будут следить камеры видеонаблюдения

Администрация Заневского городского поселения планирует реконструировать систему видеонаблюдения до конца июля.

На сегодня в административном центре поселения установлено более 30 аналоговых объектовых систем, а в скором времени к ним добавятся еще 12. Также пополнение «видеошпионов» ждет многотысячное Кудрово, там в будущем году планируется установить 47 камер в дополнение к существующим.

Система видеонаблюдения – эффективный способ повысить безопасность в жилых комплексах: камеры помогают в оперативном режиме идентифицировать нарушителей, отслеживать нарушения общественного порядка, благодаря записям можно опознавать государственные номера и разобрать спорные ситуации.