За год в Ленинградской области число социальных предпринимателей увеличилось на 45 процентов

Сегодня, 26 июня, в Ленинградской области стартовал Межрегиональный слет социальных предпринимателей Северо-Запада. Мероприятие проходит онлайн.

Всего в Ленинградской области зарегистрировано 5 тысяч социальных предпринимателей. За год их число увеличилось на 45 процентов. И это результат целенаправленной политики областного правительства, которое по сравнению с прошлым годом в 47-м регионе вдвое увеличило сумму субсидий – до 136 миллионов рублей. Только в этом году в Ленинградской области было открыто 18 детских садов на 2 000 мест, что в два раза больше по сравнению с 2019 годом.

– Все начиналось с открытия группы продленного дня, – рассказывает социальный предприниматель из Всеволожска Юлия Морозова. Сама она переехала во Всеволожск из Сибири. Город на Дороге жизни, как говорит собеседница, заманил своими чудесными лесами и прекрасной экологией. – Буквально на днях я получила субсидию на развитие своего социального бизнеса. Эти средства как воздух необходимы им для технического переоснащения клуба.

Как отмечали участники дискуссии, сегодня, к сожалению, социальное предпринимательство в России недостаточно развито. Его доля в экономике составляет всего 0,04%. К примеру, в Англии эта цифра находится на уровне 4,3%. В планах российского правительства увеличить показатель социальных предпринимателей в экономике к 2022 году до 1%.

Отметим, что цель межрегионального форума – развитие социального предпринимательства в Ленинградской области, которое трудно представить без взаимовыгодного сотрудничества госструктур и представителей деловых кругов. На пленарных заседаниях поговорят о роли социального бизнеса в реализации национальных проектов. На дискуссиях будут говорить об участии малого и среднего бизнеса в госзакупках, что может стать точкой роста для небольших компаний. Участники форума намерены рассказать об «Экономике счастья».

Ирэн Овсепян

Фото Антона Ляпина из архива