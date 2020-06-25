Прозвучали первые голоса: во Всеволожском районе стартовало голосование по поправкам в Конституцию

Сегодня, 25 июня, стартовало голосование по поправкам в Конституцию РФ. Во всех городах и поселениях Всеволожского района избирательные участки будут работать семь дней с восьми утра до восьми вечера.

Подобный формат голосования уникален для России: впервые граждане смогут голосовать в течение недели – с 25 июня до 1 июля. Желающие выразить свое мнение могут найти свой участок на сайте ЦИК России в разделе «Найди свой избирательный участок».

Некоторые жители Всеволожского района сделали свой выбор в первый же день голосования, разумеется, соблюдая социальную дистанцию и вооружившись средствами индивидуальной защиты. На избирательных участках также строго соблюдаются меры безопасности – проводится своевременная санобработка, помещения регулярно проветриваются, есть места для дезинфекции рук, организовано бесконтактное передвижение граждан.

Для удобства граждан не зарегистрированных, но проживающих в регионе, предусмотрена возможность проголосовать по месту нахождения. Для этого достаточно воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель».

Фото пресс-службы администрации МО «Заневское городское поселение»