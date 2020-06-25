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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

На комфортную среду в Ленинградской области потратят более двух миллиардов рублей

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В прошлом году в солидном списке реестра лучших практик благоустройства Минстроя Ленинградская область заняла вторую позицию. Обогнал 47-й регион Санкт-Петербург. Об этом сегодня, 25 июня, было заявлено на заседании областного правительства.

– В прошлом году на комфортную городскую среду было потрачено 1,4 миллирда рублей, – отметил председатель комитета по ЖКХ Александр Тимаков. – Однако при реализации проектов возникли проблемы, связанные с финансированием. Деньги на работы подрядчики получили только в декабре. Хорошо, что зима была не сильно снежной. Кроме того, некоторые районы столкнулись с урезанием смет. В нынешнем году на благоустройство в 150 населенных пунктах будет потрачено более двух миллиардов рублей.

Ирэн Овсепян
Фото Антона Ляпина

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