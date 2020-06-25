Народная экспертиза поможет решить проблемы

Жители Всеволожского района могут разместить сигнал о проблеме в удобной и быстрой форме через областной портал «Народная экспертиза».

На портале можно оставить жалобы на уборку во дворах или проблемы с благоустройством территорий, сигнализировать о состоянии дорог или несанкционированных свалках. Через личный кабинет пользователи могут не только сообщить о проблеме, но и получить обратную связь от специалиста. А удобная интерактивная карта позволяет рассортировывать запросы по районам и темам.

На данный момент одними из самых частых обращений являются сигналы о проблемных дорогах – жители жалуются на колейность, нарушения профиля и отсутствие средств организации дорожного движения. Вторая по популярности тема – несанкционированные свалки и проблемы с вывозом ТБО.

Чтобы стать участником народной экспертизы, достаточно авторизироваться на сайте посредством ЕСИА. На портал можно зайти как через стационарный компьютер, так и скачать мобильное приложение.