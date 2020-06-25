Для строительства виадука во Всеволожске поставят 400 свай

Строители приступили к подготовке площадки для установки свай диаметром 800 миллиметров. Работы проводятся с применением технологии буронабивных свай.

Этот метод используется для проведения работ при высокой плотности рядом стоящих объектов и проходящих коммуникаций. Одновременно с этим на подходах к виадуку идет монтаж арматурного каркаса подпорных стен и переустройство инженерных сетей: водопровода, газопровода и канализации.

Напомним, что длина четырехполосной транспортной развязки у станции Мельничный Ручей составит 79 метров, а скорость движения – 60 км/ч. На строительство виадука потратят 1,7 млрд рублей. Реализуется проект в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Рабочее движение по виадуку намечено на будущий год, однако полностью объект будет готов в 2022-м.

Подготовила Ирэн Овсепян