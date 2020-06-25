В Ленинградской области 4170 заболевших коронавирусом

В 47-м регионе число больных лидирует во Всеволожском, Гатчинском, Бокситогорском, Приозерском районах. Об этом сегодня, 25 июня, на заседании областного правительства, заявила руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области Ольга Историк.

– По последним данным у нас 4170 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, – отметила Ольга Историк. – Более двух недель цифра зараженных остается на отметке 49–56 человек в день. Средний темп прироста больных составил 1,3 процента. Всего от болезни составило скончалось 27. Это 0,6 процента, что ниже всероссийского уровня смертности. Из общего числа проверенных у 40% населения был подтвержден коронавирус, у 34% – ОРВИ, а у 26% болезнь протекала бессимптомно.

– Нагрузка из-за эпидемиологической ситуации в Ленинградской области снижается, – заметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. – К сожалению, ситуация с коронавирусом в России продолжает оставаться напряженной. Несмотря на снижение числа зараженных в Москве и Московской области, в соседнем регионе число больных только увеличивается, продолжают погибать люди. В Ленинградской области достаточно высокое соотношение выздоровевших к заболевшим. Нынешние показатели результат налаженной работы в тандеме с Роспотребнадзором и медицинскими учреждениями. Деление районов по принципу «светофора» на красную, зеленую и желтую зоны помогло лучше бороться с инфекцией.

Как было отмечено на заседании правительства, благодаря решению о маршрутизации больных по отдельной схеме нам удалось предотвратить всплеск ковида. Кроме того, в регионе резервный запас коек, который составляет 50%.

Ирэн Овсепян

Фото Антона Ляпина