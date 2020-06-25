Всеволожский район лидирует по числу занятых в малом и среднем бизнесе

Всего задействованных в малом секторе экономики во Всеволожском районе более 45 тысяч человек. В 2018-м эта цифра составила более 38 тысяч. Об этом сегодня, 25 июня, на заседании правительства рассказала председатель комитета малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светлана Нерушай.

– Разработана программа по вовлечению жителей региона в бизнес и популяризации предпринимательской деятельности, – отметила Светлана Нерушай. – Растет число самозанятых. Если к началу года их было около тысячи человек, то сейчас это число выросло в разы. Это хорошая тенденция. Больше всего самозанятых зарегистрировано во Всеволожском районе – около трех тысяч человек. Благодаря поддержке губернатора Ленинградской области помощь получили более 1 300 самозанятых. Им было выплачено около 9 миллионов рублей. Сейчас многие из них подали вторую заявку на получение выплат.

– Заразить экономическим оптимизмом пока не получится, – сказал заместитель председателя правительства Дмитрий Ялов. – Снижение заработных плат и сложные ситуации возникают не только у нас, но и по всей России. Необходимо наладить сотрудничество с муниципалитетами и совместно с ними разработать механизмы поддержки предпринимателей региона.

– Безусловно, что по отчетным показателям 2020 года цифры хуже, чем в 2019 году, – отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. – Ситуация непростая. Надо работать.

Ирэн Овсепян

Фото Антона Ляпина