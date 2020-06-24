Спортсмены Всеволожского района подошли к фотоконкурсу с креативом

Этой весной Всеволожский Центр тестирования ВФСК «ГТО» проводил в нашем районе несколько онлайн-конкурсов, в том числе – оригинальный фотоконкурс, организованный сразу в трех номинациях: «Я и мой домашний тренажер», «Я – домашний тренер» и «Мой тренажер – не тренажер». Одна из главных целей конкурса – пропаганда здорового образа жизни.

Фотоконкурс был объявлен во Всеволожском районе 21 апреля, причем даже организаторы не ожидали такого большого резонанса. Свои фотографии прислали около 100 человек, некоторые – по три фотографии сразу.

В начале июня были подведены итоги. Имена обладателей первых трех мест в каждой номинации нам уже известны. В настоящий момент Всеволожский Центр тестирования ВФСК «ГТО» подготовился к награждению, которое состоится в ближайшее время. А участники фотоконкурса со своей стороны благодарят организаторов за то, что они предоставили возможность разным людям проявить свою креативность.

В номинации «Я и мой домашний тренажер» жители Всеволожского района должны были показать яркие моменты из своих спортивных занятий в домашних условиях.

Третье место занял Константин Синельник из города Кудрово, занимающийся на велотренажере. Второе место у Даниила Афанасьева (пл. Вартемяги, Агалатовский Центр образования) – на стене в его комнате видны многочисленные спортивные награды. И, наконец, первое место занял Артем Иллюшко (город Всеволожск), который очень хорошо делает стойку на руках на кольцах. Надеемся, что перед нами – будущий знаменитый гимнаст.

В номинации «Я – домашний тренер» было столько интересных и жизнерадостных фотографий, что члены жюри долго не могли определиться с выбором. В конце концов они согласились на два третьих и на два вторых места. Но первое место оставили одно.

Третье место поделили Ангелина Васильева со своим четвероногим помощником и ученик МОБУ СОШ Муринский ЦО Арсений Соколов – он показал, как пытается тренировать «подрастающую молодежь». Второе место досталось семейному подряду Егора Калмыкова из города Всеволожска и Гульфие Зайнутдиновой с прекрасным спортивным тандемом. А победителем стала Екатерина Денисенко. Она продемонстрировала, что дома можно проводить занятия так же серьезно, как в спортивном зале – дети на такой тренировке очень старательно тянут носочки.

В номинации «Мой тренажер – не тренажер» надо было показать, как тренажер можно использовать не по назначению либо как можно в качестве тренажера употреблять другие подручные средства.

Жюри в этой номинации выбрало два третьих места. Одно из них ушло Никите Итигину, 2012 года рождения. Он показал жителям Всеволожского района, как можно проводить тренировку по хоккею, когда вместо снега – зеленая трава. Вместе с ним почетное третье место занял увешанный рюкзаками тренажер Матвея Дурова. Второе место ушло Арсению Соколову из МОБУ СОШ «Муринский ЦО 2», на тренажере которого сушится рыба. Золото в номинации забрал Арсений Юров, 2011 года рождения (ГБОУ СОШ № 4 города Всеволожска), продемонстрировавший прекрасную растяжку на необычном инвентаре.

Но жюри не могло остановиться на этом и вне номинаций особо отметило фото, которое пришло от жительницы деревни Гарболово Раисы Михайловны Черненко. Эта замечательная женщина 1946 года рождения, но посмотрите, с каким оптимизмом она смотрит в будущее! Раиса Михайловна получит приз зрительских симпатий.

Людмила Однобокова