План по искусственному лесовосстановлению выполнен на 105%

На сегодня в лесничествах Ленинградской области высадили деревьев площадью 6,3 тысячи гектаров. Это превышает весенний план по лесовосстановлению.

Ленинградская область находится в лидерах по искусственному лесовосстановлению и уже не первый год перевыполняет план по посадке лесов. В этом году в рамках нацпроекта «Экология» планируется высадить 17,7 тыс. га леса, а это более 21,2 млн деревьев.

Для региона с высоким экономическим развитием очень важно соблюдать соотношение высадки леса к его вырубке. Однако восстановление лесов включает в себя не только возмещение утраченных лесных культур, но и агротехнический уход за существующим лесным фондом. Также в поддержку сохранения лесов ведется активная борьба с несанкционированными свалками и организуются большие акции с привлечением волонтеров для уборки разбросанного мусора.