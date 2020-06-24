Музей «Дорога жизни» снова проводит экскурсии

Накануне парада в честь 75-й годовщины Великой Победы для посетителей вновь открылась уникальная экспозиция филиала Центрального военно-морского музея (ЦВММ) «Дорога жизни» на берегу Ладожского озера.

Пока в музее действует ограничительный порядок работы. На открытом воздухе экскурсии проводятся для групп посетителей численностью не более 10 человек, в залах и павильонах обслуживаются индивидуальные экскурсанты и группы не более 5 человек при условии распределения одного посетителя на 12 квадратных метрах. Маски при посещении музея по-прежнему обязательны.

Светлана Завадская

Фото Антона Ляпина