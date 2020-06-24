Мини-рюмочные и пивбары меньше 40 «квадратов» окажутся под запретом

Законодательное собрание Ленинградской области приняло законопроект, запрещающий реализацию алкогольной продукции в помещениях менее 40 кв. м. В первую очередь ограничение затронет мелкие «наливайки» и минибары, расположенные на первых этажах многоквартирных домов.

Законопроект напрашивался давно – после запрета продажи алкоголя в ночное время предприимчивые дельцы открывали мелкие торговые точки прямо в многоквартирных домах, где под видом бара могли круглосуточно продавать алкоголь.

Как результат посыпались обращения граждан о нарушении общественного порядка. За последние два года в различные ведомства поступило свыше двух сотен официальных обращений с жалобами на «псевдобары» и мини-рюмочные. Учитывая социальную значимость законопроекта, он был принят сразу в трех чтениях.