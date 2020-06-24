В детских лагерях Ленобласти оздоровительная кампания начнется в июле

Со 2 июля стартует всеобщая оздоровительная кампания для детей. Все лагеря будут обязаны строго выполнять рекомендации Роспотребнадзора.

К приему ребят готовятся как стационарные лагеря, так и круглосуточные. Также свою деятельность возобновят губернаторские отряды и трудовые бригады. Одно из основных условий – не собирать в одном лагере детей из разных субъектов. Вместе с рядом профилактических и ограничительных мер, принимаемыми детскими учреждениями, это поможет сделать летний отдых безопасным для детей.

Ранее мы уже писали о том, что с 12 июня некоторые лагеря открыли первые смены для детей медиков и детей-сирот.