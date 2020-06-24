Всеволожский район продолжает доставлять продуктовые наборы

Вчера, 23 июня, гуманитарную помощь развезли по 11 адресам Заневского городского поселения: в Кудрово, Янино-1 и Суоранде. Продуктовые наборы доставляют одиноким пенсионерам, многодетным семьям и малоимущим.

С самого начала ограничительных мер Всеволожский район приступил к организации поставок продуктовых наборов по спискам нуждающихся, который оперативно составляли специалисты администрации. Наборы собираются из продуктов первой необходимости: круп и макарон, мясных и рыбных консервов. Не забыли и про десерт – в сухпаек входят чай и печенье.

На сегодня часть ограничительных мер снята, но многие граждане все еще нуждаются в помощи. Если вы оказались в трудной ситуации, можете обратиться в комитет по социальным вопросам Всеволожского района по телефону 8 (813-70) 2-03-16.

Фото пресс-службы администрации «Заневского городского поселения»