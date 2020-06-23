Слет социальных предпринимателей Ленинградской области пройдет онлайн

26 июня в 47-м регионе состоится Межрегиональный слет социальных предпринимателей. Форум объединит депутатов Государственной Думы, представителей профильных министерств и ведомств, а также успешных предпринимателей. В этом году мероприятие впервые пройдет онлайн.

Главная задача форума – развитие социального предпринимательства в Ленинградской области, которое трудно представить без взаимовыгодного сотрудничества госструктур и представителей деловых кругов. На пленарных заседаниях форума планируется обсудить роль социального бизнеса в реализации национальных проектов. На дискуссиях будут говорить об участии малого и среднего бизнеса в госзакупках, что может стать точкой роста для небольших компаний. Участники форума поговорят об «Экономике счастья».

Без социального предпринимательства невозможно представить организацию услуг в сфере соцзащиты, дополнительного образования и других важных для повседневной жизни областях. Развитие этого сектора особенно важно в отдаленных муниципальных образованиях. Социальное предпринимательство имеет большое значение для нашего региона, так как у нас много небольших поселений, отдаленных от крупных населенных пунктов. Комфортные условия для проживания граждан напрямую зависят от расширения границ бизнеса за пределы районных центров.

Отметим, что первый форум прошел впервые в 2018 году в рамках Ленинградского бизнес-форума «Энергия возможностей» и объединил более 250 участников.

Ирэн Овсепян