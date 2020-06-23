Для ремонта Октябрьской набережной пришлось разрушить незаконную парковку

Дорожники ликвидировали незаконную парковку у магазина «Пятерочка» в поселке имени Свердлова. Ранее владельцы супермаркета засыпали и заасфальтировали водоотводную канаву. Длина дороги почти 100 метров.

Предписание в адрес собственника «Ленавтодор» направил еще в прошлом месяце. Дорожники требовали ликвидировать незаконное примыкание и восстановить кювет. Однако рекомендации остались без внимания. В итоге дорожники пригнали технику и демонтировали заасфальтированную площадку. После того как острыми нарезчиками швов был распилен уложенный асфальт, экскаватор приступил к восстановлению кювета.

Отметим, что в рамках госконтракта планируется отремонтировать участок дороги Санкт-Петербург – завод им. Свердлова – Всеволожск длиною в 12 км. В рамках проекта будет уложен асфальт, заменят павильоны на остановках, укрепят обочины. Предварительные сроки завершения работ назначены на конец августа.

Ирэн Овсепян