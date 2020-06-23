Глава района оценил благоустройство в Сертолово

Сегодня, 23 июня, глава администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Андрей Низовский оценил благоустройство общественного пространства в городе Сертолово, пройдясь в сопровождении главы местной администрации Юрия Ходько по полностью подготовленной зоне отдыха с поэтическим названием «На неведомых дорожках». Напомним, что в прошлом году в городе уже было создано уникальное место для прогулок – «Аллея сказок».

«В этом году Сертолово – безусловный лидер по части реализации программы «Комфортная городская среда», – отметил Андрей Низовский в своем паблике ВКонтакте.

Также глава районной администрации осмотрел почти готовую пешеходную зону «Философия красок», которая, по его словам, является плодом креативного подхода и внимания к потребностям жителей города.

«Там, где еще недавно была кривая тропинка, протоптанная людьми между двух живописных водоемов, появится не просто пешеходная зона, а место, где горожане смогут реализовать свои художественные таланты и полюбоваться картинами» – написал Андрей Низовский. Также он сообщил, что к сентябрю в городе появится еще одна пешеходная зона – «Пушкинская аллея».

Также к сентябрю планируется завершение строительства многофункциональной спортивной площадки на улице Молодцова, которая, по мнению главы районной администрации, станет местом притяжения поклонников здорового образа жизни.

«Сертолово всегда был уютным городом, – подчеркнул Андрей Низовский. – Теперь, благодаря разумному управлению городским хозяйством, поддержке правительства региона и личному вниманию губернатора Ленинградской области Александра Юрьевича Дрозденко, понятия «уют» и «комфорт» обретают современную форму.

Подготовила Светлана Завадская